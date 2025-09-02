Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittwochnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 352,10 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 352,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 350,20 EUR aus. Bei 353,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 256.964 Allianz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2024 auf bis zu 277,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,33 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,74 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,50 Mrd. EUR – ein Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So stuften die Analysten die Allianz-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht