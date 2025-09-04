Allianz Aktie News: Allianz am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 354,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 354,10 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 356,30 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 352,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 356,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.719 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (380,30 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,40 Prozent. Bei 279,50 EUR fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,07 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,74 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,86 EUR.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 44,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,91 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

