Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 355,30 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 355,30 EUR. Bei 358,20 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 356,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.851 Allianz-Aktien.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 7,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 20,69 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 7,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,50 Mrd. EUR – ein Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

