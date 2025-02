Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 325,10 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 325,10 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 325,50 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 321,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.788 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,60 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 15,15 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 322,14 EUR an.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,38 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

