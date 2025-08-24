Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 372,60 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 372,60 EUR. Bei 370,40 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 372,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.466 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,07 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 272,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,81 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,75 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,82 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

