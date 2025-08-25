Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 365,70 EUR ab.

Das Papier von Allianz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 365,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 364,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 304.822 Stück.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,99 Prozent. Bei 273,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 33,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,75 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,09 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



