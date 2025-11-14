DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.550 -2,5%Euro1,1633 ±-0,0%Öl63,91 +1,3%Gold4.181 +0,2%
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
Allianz übertrifft Erwartungen im dritten Quartal

14.11.25 07:06 Uhr
DOW JONES--

Allianz übertrifft Erwartungen im dritten Quartal

Die Allianz hat im dritten Quartal von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft profitiert. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das laufenden Jahr hat Europas größter Versicherer bereits am Vorabend angehoben.

Wer­bung

Der operative Gewinn stieg um knapp 13 Prozent auf 4,43 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,3 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,85 Milliarden Euro nach 2,47 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Auch das war mehr als erwartet.

Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen, voraussichtlich 17 bis 17,5 Milliarden Euro. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis auf 13,1 Milliarden Euro von 11,8 Milliarden im Vorjahr zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 01:06 ET (06:06 GMT)

