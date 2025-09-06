Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 237,53 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 237,53 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 238,12 USD. Bei 235,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.024.867 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 238,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,537 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 231,17 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

