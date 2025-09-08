Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 235,10 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 235,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 235,85 USD. Mit einem Wert von 234,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.091.416 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 238,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,28 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 40,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96,54 Mrd. USD – ein Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,95 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

