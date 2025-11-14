Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 277,04 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 277,04 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 270,70 USD. Mit einem Wert von 271,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.376.361 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 291,90 USD. Mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 49,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,556 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,20 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 88,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt

Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen