Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Wert von 184,53 USD bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 184,53 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 185,34 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,85 USD nach. Bei 185,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.577.934 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 207,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 130,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,19 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 214,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Es stand ein EPS von 2,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 96,45 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DeepSeek und NVIDIA-Aktie: Wie das chinesische KI-Startup vom Chipgiganten profitiert - und ihn zugleich herausfordert

Einige Aktien-Anpassungen: So hat Starinvestor George Soros im vierten Quartal 2024 investiert