Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,8 Prozent auf 218,22 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,8 Prozent auf 218,22 USD. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,25 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8.258.885 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 11,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 30,52 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,63 USD an.

Amazon ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 155,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2025 6,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

