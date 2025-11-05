Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 247,75 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 247,75 USD abwärts. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 246,16 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,98 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.667.637 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 4,19 Prozent niedriger. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.
Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,25 USD.
Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,40 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 7,05 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie
Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
Harte Konkurrenz durch Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion - Alphabet-Aktie im Minus
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen