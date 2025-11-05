DAX24.040 +0,4%Est505.668 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.486 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold3.981 +1,3%
Kurs der Amazon

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

05.11.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 247,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
216,60 EUR -0,70 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 247,75 USD abwärts. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 246,16 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,98 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.667.637 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 4,19 Prozent niedriger. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,25 USD.

Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,40 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 7,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
