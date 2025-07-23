Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Blick auf Amazon-Kurs

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 229,73 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 229,73 USD. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 230,47 USD an. Mit einem Wert von 227,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.849.430 Aktien.

Bei 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,67 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 167,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen