DAX24.338 +0,6%ESt505.423 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.800 -0,3%Nas21.713 ±0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.344 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Amazon-Kurs

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag im Aufwind

14.08.25 16:09 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 229,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
197,00 EUR 4,72 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 229,73 USD. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 230,47 USD an. Mit einem Wert von 227,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.849.430 Aktien.

Bei 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,67 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 167,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
14:51Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
13:51Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14:51Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
13:51Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen