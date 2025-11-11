DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.477 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.129 +0,3%
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend in Rot

11.11.25 20:23 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend in Rot

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 240,96 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
206,55 EUR -5,25 EUR -2,48%
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 240,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 234,68 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.908.763 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 267,05 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 10,83 Prozent wieder erreichen. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 215,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,59 Prozent auf 9,25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,88 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
