AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Abend freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 168,23 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 168,23 USD. Bei 170,97 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.080.492 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 186,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,87 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.
