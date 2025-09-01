ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Nestle auf 'Add' - Ziel 80 Franken
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Add" belassen. Mit Blick auf die Entlassung des Konzernchefs lobt Analyst Andreas von Arx die "zeitgemäßen Ansprüche", die die Schweizer damit an ihr Management stellten. Der bisherige Chef musste seinen Hut nach der Untersuchung einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nehmen. Mit dem neuen Chef gebe es nun auch einen Generationenwechsel, so von Arx am Dienstag./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 07:41 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
