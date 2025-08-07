ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel runter auf 100 Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Symrise von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien würden derzeit in etwa auf dem Niveau der Papiere der Wettbewerber IFF und DSM gehandelt, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ein derart starker Bewertungsabschlag sei nicht gerechtfertigt. Der Experte verwies auf die Stärke des Portfolios von Symries im Bereich Nahrung und Getränke sowie auf die Fortschritte, die das Management bei der Stärkung der Margen erzielt habe./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:01
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
