ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der vorsichtige Ausblick auf den deutschen Markt für Wohnimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
