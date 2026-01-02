DAX25.097 +0,8%Est505.925 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.663 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,24 -0,5%Gold4.446 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight'

07.01.26 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Grand City Properties S.A.
9,84 EUR 0,06 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der vorsichtige Ausblick auf den deutschen Markt für Wohnimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Ausgewählte Hebelprodukte auf Grand City Properties

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Grand City Properties

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Grand City Properties S.A.

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Grand City Properties NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Grand City Properties HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Grand City Properties NeutralUBS AG
13.11.2025Grand City Properties BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Grand City Properties BuyJefferies & Company Inc.
03.11.2025Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Grand City Properties BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Grand City Properties BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Grand City Properties NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Grand City Properties HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Grand City Properties NeutralUBS AG
13.08.2025Grand City Properties NeutralUBS AG
13.08.2025Grand City Properties HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Grand City Properties UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Grand City Properties UnderweightBarclays Capital
14.11.2024Grand City Properties UnderperformJefferies & Company Inc.
14.08.2024Grand City Properties UnderperformJefferies & Company Inc.
16.05.2024Grand City Properties UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Grand City Properties S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen