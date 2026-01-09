DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
Grand City Properties Aktie

Marktkap. 1,72 Mrd. EUR

KGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
Grand City Properties Buy

10:36 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach einer Roadshow in Brüssel auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Kai Klose sieht die Portfolio-Struktur des Immobilienunternehmens in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv - trotz des im September rekordhohen Leerstands. Das Management zeige sich optimistisch, dass der Aufwärtstrend bei den Mietpreisen anhalten wird./rob/tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Unternehmen:
Grand City Properties S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,83 €		 Abst. Kursziel*:
52,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,98%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Grand City Properties S.A.

10:36 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Grand City Properties Neutral UBS AG
mehr Analysen

