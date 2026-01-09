Grand City Properties Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach einer Roadshow in Brüssel auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Kai Klose sieht die Portfolio-Struktur des Immobilienunternehmens in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv - trotz des im September rekordhohen Leerstands. Das Management zeige sich optimistisch, dass der Aufwärtstrend bei den Mietpreisen anhalten wird./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Kai Klose
