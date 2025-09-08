DAX 23.687 -0,5%ESt50 5.357 -0,1%Top 10 Crypto 15,81 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 96.027 +0,8%Euro 1,1772 +0,1%Öl 66,68 +0,7%Gold 3.652 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens letztlich Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba im Fokus
Top News
Anglo American übernimmt Teck Resources in einem Milliarden-Deal - Aktien steigen Anglo American übernimmt Teck Resources in einem Milliarden-Deal - Aktien steigen
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
Grand City Properties Aktie

11,04 EUR -0,08 EUR -0,72 %
STU
11,16 EUR +0,18 EUR +1,64 %
GVIE
Marktkap. 1,94 Mrd. EUR

KGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
WKN A1JXCV

ISIN LU0775917882

Symbol GRNNF

Goldman Sachs Group Inc.

Grand City Properties Buy

10:41 Uhr
Grand City Properties Buy
Aktie in diesem Artikel
Grand City Properties S.A.
11,04 EUR -0,08 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 13 auf 12,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend. Seine Kursziele sinken aufgrund höherer Kapitalkosten im Schnitt um drei Prozent. Vonovia zählt zu seinen Branchenfavoriten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Grand City Properties Buy

Unternehmen:
Grand City Properties S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
12,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,16 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Grand City Properties S.A.

10:41 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 Grand City Properties Kaufen DZ BANK
13.08.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

