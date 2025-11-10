DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
Grand City Properties Aktie

Marktkap. 1,91 Mrd. EUR

KGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
Grand City Properties S.A.
10,84 EUR -0,04 EUR -0,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Mit diesen sei das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten den Trend des ersten Halbjahres./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Grand City Properties Buy

Unternehmen:
Grand City Properties S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,74 €		 Abst. Kursziel*:
30,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Grand City Properties S.A.

03.11.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Grand City Properties Underweight Barclays Capital
09.09.25 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

dpa-afx Höhere Mieten Grand City Properties-Aktie dennoch in Rot: Aroundtown-Tochter bestätigt Jahresprognose Grand City Properties-Aktie dennoch in Rot: Aroundtown-Tochter bestätigt Jahresprognose
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags freundlich
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels im Plus
dpa-afx Aktien von Vonovia, LEG & Co. ziehen an: Schwaches Umfeld und Marktzinsen stützen Immobilienwerte
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
EQS Group Grand City Properties S.A. Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-DD: Grand City Properties S.A. Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
