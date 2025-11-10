Grand City Properties Aktie
Marktkap. 1,91 Mrd. EURKGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
WKN A1JXCV
ISIN LU0775917882
Symbol GRNNF
Grand City Properties Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Mit diesen sei das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten den Trend des ersten Halbjahres./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Grand City Properties Buy
|Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,74 €
|Abst. Kursziel*:
30,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG