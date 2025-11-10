Jefferies & Company Inc.

Grand City Properties Buy

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Mit diesen sei das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten den Trend des ersten Halbjahres./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

