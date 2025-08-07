ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern beeinträchtigten Lieferverzögerungen den Wachstumsprozess, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge hatten sich verbessert. Im Jahresverlauf liege eine starke Gewichtung auf dem vierten Quartal. Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz zeigten, dass das Potenzial für Rüstungsaufträge aus Deutschland höher sei als bislang gedacht./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
