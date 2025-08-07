DAX24.152 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.112 +0,3%Nas21.358 +0,5%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1649 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.400 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Allianz 840400 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- US-Börsen starten fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
CROCS-Aktie nach Absturz etwas erholt: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie nach Absturz etwas erholt: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

08.08.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.680,00 EUR 25,00 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern beeinträchtigten Lieferverzögerungen den Wachstumsprozess, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge hatten sich verbessert. Im Jahresverlauf liege eine starke Gewichtung auf dem vierten Quartal. Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz zeigten, dass das Potenzial für Rüstungsaufträge aus Deutschland höher sei als bislang gedacht./rob/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
10:51Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:51Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen