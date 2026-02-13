ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 180 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke./ag/ajx

