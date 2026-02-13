DAX24.918 ±0,0%Est505.999 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 +1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.803 +1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl67,92 +0,3%Gold5.002 -0,8%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 180 Euro - 'Buy'

16.02.26 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
163,25 EUR 0,75 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
11:11Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08:11Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Siemens Energy BuyUBS AG
