ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
