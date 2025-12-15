DAX24.264 +0,3%Est505.751 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 +1,3%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.612 +1,9%Euro1,1746 +0,1%Öl61,20 ±-0,0%Gold4.341 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Top News
Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy'

15.12.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
66,25 EUR -3,15 EUR -4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
09:26TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:26TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen