ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für KWS Saat auf 74 Euro - 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat (KWS SAAT SECo) von 70 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der erstmalige Kapitalmarkttag des Saatgutherstellers habe tiefe Einblicke in die sehr gut gefüllte Produkt-Pipeline gegeben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dazu habe KWS eine intensivere Kostendisziplin sowie einen verstärkten Fokus auf den freien Barmittelzufluss angekündigt. Er habe seine Umsatzprognosen aber noch nicht angehoben, da er die Übersetzung von Innovationen in Produkte und Umsätze abwarten wolle, betonte der Experte./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Datum
Rating
Analyst
10:51
KWS SAAT SECo Halten
DZ BANK
19.11.2025
KWS SAAT SECo Buy
Warburg Research
18.11.2025
KWS SAAT SECo Add
Baader Bank
13.11.2025
KWS SAAT SECo Halten
DZ BANK
12.11.2025
KWS SAAT SECo Add
Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|18.11.2025
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|12.11.2025
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|12.11.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|29.09.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|13.11.2025
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|30.09.2025
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|13.11.2024
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|08.10.2024
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2018
|KWS SAAT SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.2017
|KWS SAAT SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.2017
|KWS SAAT SE Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.2014
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.2014
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
