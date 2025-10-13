DAX24.365 +0,5%Est505.567 +0,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.406 +0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl63,90 +2,9%Gold4.080 +1,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

13.10.25 10:49 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
10:21SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
20.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
11.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) KaufenDZ BANK
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
04.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:21SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
20.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
11.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG
18.03.2024SÜSS MicroTec SE VerkaufenDZ BANK

