DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -4,6%Nas23.100 ±-0,0%Bitcoin56.121 -3,0%Euro1,1893 ±-0,0%Öl69,72 +0,9%Gold5.093 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar

11.02.26 17:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
171,46 EUR 6,72 EUR 4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Analyst Sebastiano Petti schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem "gemischten Zahlenwerk", nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan. Die von der Telekomtochter abgegebenen Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den freien Barmittelzufluss (FCF) schiebe ihn mit seinen Schätzungen für 2026 an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen./ck/rob/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
16:46T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
16:31T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
22.12.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16:46T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
16:31T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
15.12.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.12.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen