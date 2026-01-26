ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Analyst Sebastiano Petti schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem "gemischten Zahlenwerk", nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan. Die von der Telekomtochter abgegebenen Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den freien Barmittelzufluss (FCF) schiebe ihn mit seinen Schätzungen für 2026 an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST
