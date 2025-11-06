ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:56
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Continental Buy
|UBS AG
|11:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
