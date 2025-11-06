DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.070 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight'

06.11.25 17:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,40 EUR 0,54 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
16:56Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:31Continental BuyUBS AG
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Continental UnderperformBernstein Research
10:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
