ANALYSE-FLASH: UBS belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 350 Euro

14.11.25 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
369,50 EUR 5,60 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

