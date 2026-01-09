DAX25.344 +0,3%Est505.994 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.565 -0,7%Euro1,1678 +0,4%Öl62,91 -0,2%Gold4.584 +1,7%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
ANALYSE-FLASH: UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 1030 Euro

12.01.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.080,80 EUR -18,40 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML (ASML NV) mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
10:46ASML NV BuyUBS AG
08.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026ASML NV OutperformBernstein Research
18.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:46ASML NV BuyUBS AG
07.01.2026ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026ASML NV OutperformBernstein Research
11.12.2025ASML NV BuyUBS AG
10.12.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
18.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
11.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

