ANALYSE-FLASH: UBS belässt FMC auf 'Sell' - Ziel 38 Euro

04.11.25 10:04 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebit) habe zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er stellte allerdings die Nachhaltigkeit der Entwicklung infrage. Zudem blieben die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA mau./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT

