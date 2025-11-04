ANALYSE-FLASH: UBS belässt FMC auf 'Sell' - Ziel 38 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebit) habe zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er stellte allerdings die Nachhaltigkeit der Entwicklung infrage. Zudem blieben die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA mau./ag/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------