ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 237 Dollar - 'Neutral'

03.09.25 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
196,96 EUR 15,96 EUR 8,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

