ANALYSE: JPMorgan sieht Rüstung gefragt wegen Iran - besonders BAE Systems
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems.
Die Briten liefern die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen.
Nun dürfte das Verschleißtempo weitaus höher liegen. Auch RENK, Leonardo und Qinetiq (QinetiQ Group) sieht der Experte David Perry wegen ihrer hohen US-Umsätze im Fokus./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 23:03 / GMT
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAE Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAE Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent