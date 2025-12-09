DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +0,2%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.737 -0,2%Euro1,1642 ±0,0%Öl62,46 -0,1%Gold4.183 -0,2%
Profil
Analystenstimme

DWS-Aktie bekommt von JPMorgan höheres Kursziel verpasst

09.12.25 07:57 Uhr
JPMorgan entfacht Rally-Phantasie: DWS-Aktie bekommt Kurszielanhebung | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 60,80 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,90 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Die DWS Group ist ihr Favorit unter den klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Bis 2028 traut sie der Deutsche-Bank-Tochter im Schnitt etwa 7 Prozent Ergebnisplus pro Jahr zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
08:01DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

