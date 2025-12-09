DWS-Aktie bekommt von JPMorgan höheres Kursziel verpasst
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 60,80 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Die DWS Group ist ihr Favorit unter den klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Bis 2028 traut sie der Deutsche-Bank-Tochter im Schnitt etwa 7 Prozent Ergebnisplus pro Jahr zu.
