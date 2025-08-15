Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert am Nachmittag
Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite heute.
Werte in diesem Artikel
Am Montag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent auf 21.594,29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,028 Prozent leichter bei 21.616,82 Punkten in den Handel, nach 21.622,98 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 21.559,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21.651,50 Punkten.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 18.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20.895,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.211,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17.631,72 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Amtech Systems (+ 11,52 Prozent auf 5,71 USD), Cogent Communications (+ 10,13 Prozent auf 37,72 USD), Geospace Technologies (+ 9,60 Prozent auf 17,81 USD), Taylor Devices (+ 8,76 Prozent auf 46,30 USD) und SIGA Technologies (+ 6,35 Prozent auf 9,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil SMC (-7,20 Prozent auf 316,30 USD), Dorel Industries (-6,75 Prozent auf 0,87 USD), Harvard Bioscience (-4,50 Prozent auf 0,51 USD), Century Aluminum (-4,26 Prozent auf 22,27 USD) und Alliance Resource Partners LP (-4,25 Prozent auf 23,44 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 23.502.304 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,765 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amtech Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alliance Resource Partners LP News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen