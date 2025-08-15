DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,00 ±0,0%Dow44.879 -0,2%Nas21.595 -0,1%Bitcoin99.826 -0,5%Euro1,1669 -0,4%Öl66,53 +0,6%Gold3.332 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen laufen: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Dayforce-Aktie mit Kurssprung: Thoma Bravo plant offenbar Übernahme und sorgt für Rally Dayforce-Aktie mit Kurssprung: Thoma Bravo plant offenbar Übernahme und sorgt für Rally
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite-Performance im Blick

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert am Nachmittag

18.08.25 20:02 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert am Nachmittag | finanzen.net

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
23,44 USD -1,04 USD -4,25%
Charts|News|Analysen
Amtech Systems Inc.
4,26 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Aluminum Co.
19,68 EUR -0,49 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
28,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
0,79 EUR 0,02 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
17,66 USD 1,41 USD 8,68%
Charts|News|Analysen
Harvard Bioscience Inc.
0,44 EUR 0,06 EUR 16,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
20,23 EUR -0,78 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
56,04 EUR -0,59 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,56 EUR 1,62 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
9,07 USD 0,57 USD 6,71%
Charts|News|Analysen
SMC Corp.
270,00 EUR -10,00 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
46,30 USD 3,73 USD 8,76%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
19,80 EUR -0,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.595,1 PKT -27,9 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Am Montag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent auf 21.594,29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,028 Prozent leichter bei 21.616,82 Punkten in den Handel, nach 21.622,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 21.559,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21.651,50 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 18.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20.895,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.211,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17.631,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Amtech Systems (+ 11,52 Prozent auf 5,71 USD), Cogent Communications (+ 10,13 Prozent auf 37,72 USD), Geospace Technologies (+ 9,60 Prozent auf 17,81 USD), Taylor Devices (+ 8,76 Prozent auf 46,30 USD) und SIGA Technologies (+ 6,35 Prozent auf 9,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil SMC (-7,20 Prozent auf 316,30 USD), Dorel Industries (-6,75 Prozent auf 0,87 USD), Harvard Bioscience (-4,50 Prozent auf 0,51 USD), Century Aluminum (-4,26 Prozent auf 22,27 USD) und Alliance Resource Partners LP (-4,25 Prozent auf 23,44 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 23.502.304 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,765 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amtech Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen