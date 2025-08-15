Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert am Nachmittag

NASDAQ Composite-Performance im Blick

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite heute.

Am Montag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent auf 21.594,29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,028 Prozent leichter bei 21.616,82 Punkten in den Handel, nach 21.622,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 21.559,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21.651,50 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 18.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20.895,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.211,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17.631,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Amtech Systems (+ 11,52 Prozent auf 5,71 USD), Cogent Communications (+ 10,13 Prozent auf 37,72 USD), Geospace Technologies (+ 9,60 Prozent auf 17,81 USD), Taylor Devices (+ 8,76 Prozent auf 46,30 USD) und SIGA Technologies (+ 6,35 Prozent auf 9,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil SMC (-7,20 Prozent auf 316,30 USD), Dorel Industries (-6,75 Prozent auf 0,87 USD), Harvard Bioscience (-4,50 Prozent auf 0,51 USD), Century Aluminum (-4,26 Prozent auf 22,27 USD) und Alliance Resource Partners LP (-4,25 Prozent auf 23,44 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 23.502.304 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,765 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net