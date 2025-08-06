Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot

S&P 500 aktuell

Kaum bewegt zeigte sich der S&P 500 zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der S&P 500 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 6.340,00 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 48,960 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,562 Prozent höher bei 6.380,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.345,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6.310,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.389,71 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 1,09 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2025, den Stand von 6.229,98 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 07.05.2025, mit 5.631,28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.199,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,03 Prozent nach oben. Bei 6.427,02 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Hanesbrands (+ 11,51 Prozent auf 4,65 USD), Becton, Dickinson (+ 8,86 Prozent auf 187,68 USD), Zimmer Biomet (+ 7,99 Prozent auf 98,43 USD), APA (+ 7,75 Prozent auf 19,46 USD) und Viatris (+ 7,31 Prozent auf 9,39 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Fortinet (-22,03 Prozent auf 75,30 USD), Eli Lilly (-14,14 Prozent auf 640,86 USD), Airbnb (-8,02 Prozent auf 120,03 USD), CF Industries (-7,80 Prozent auf 82,89 USD) und Ralph Lauren A (-6,48 Prozent auf 283,34 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 36.669.211 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,725 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net