Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot
Kaum bewegt zeigte sich der S&P 500 zum Handelsende.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich schloss der S&P 500 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 6.340,00 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 48,960 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,562 Prozent höher bei 6.380,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.345,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6.310,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.389,71 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 1,09 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2025, den Stand von 6.229,98 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 07.05.2025, mit 5.631,28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.199,50 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,03 Prozent nach oben. Bei 6.427,02 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Hanesbrands (+ 11,51 Prozent auf 4,65 USD), Becton, Dickinson (+ 8,86 Prozent auf 187,68 USD), Zimmer Biomet (+ 7,99 Prozent auf 98,43 USD), APA (+ 7,75 Prozent auf 19,46 USD) und Viatris (+ 7,31 Prozent auf 9,39 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Fortinet (-22,03 Prozent auf 75,30 USD), Eli Lilly (-14,14 Prozent auf 640,86 USD), Airbnb (-8,02 Prozent auf 120,03 USD), CF Industries (-7,80 Prozent auf 82,89 USD) und Ralph Lauren A (-6,48 Prozent auf 283,34 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 36.669.211 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,725 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbnb News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen