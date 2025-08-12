DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.790 +0,7%Nas21.698 +0,1%Bitcoin104.008 +1,1%Euro1,1702 +0,2%Öl65,59 -0,8%Gold3.353 +0,2%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Medios: Ausblick 2025 bestätigt Medios: Ausblick 2025 bestätigt
IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise
NASDAQ 100 im Fokus

Anleger in Habachtstellung: NASDAQ 100 antriebslos

13.08.25 20:02 Uhr
Anleger in Habachtstellung: NASDAQ 100 antriebslos | finanzen.net

Am Mittwochnachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
156,86 EUR 8,18 EUR 5,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp Registered Shs -A-
376,20 EUR -19,05 EUR -4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
643,20 EUR -17,60 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
112,65 EUR 2,60 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
223,75 EUR -1,10 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
276,15 EUR -7,20 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
74,94 EUR -4,10 EUR -5,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,75 EUR 0,40 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lululemon Athletica IncShs
165,74 EUR 5,10 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
106,46 EUR -2,70 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,00 EUR -1,78 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NXP Semiconductors N.V.
193,50 EUR 10,50 EUR 5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,36 EUR -0,25 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
9,60 EUR 0,36 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.836,6 PKT -2,6 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 23.839,67 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23.935,06 Zählern und damit 0,402 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23.839,20 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23.789,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.969,27 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,892 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 22.780,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21.197,70 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2024, den Wert von 19.006,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13,65 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Warner Bros Discovery (+ 7,00 Prozent auf 12,01 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,37 Prozent auf 184,35 USD), Biogen (+ 3,92 Prozent auf 133,99 USD), NXP Semiconductors (+ 3,55 Prozent auf 227,87 USD) und Lululemon Athletica (+ 2,98 Prozent auf 198,68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-3,88 Prozent auf 325,45 USD), AppLovin A (-3,44 Prozent auf 450,95 USD), Micron Technology (-2,81 Prozent auf 124,16 USD), CoStar Group (-2,64 Prozent auf 86,13 USD) und Axon Enterprise (-2,52 Prozent auf 749,20 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.867.539 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,822 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen