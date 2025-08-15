Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 229,98 USD.

Die Apple-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 229,98 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 228,87 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 231,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.757.762 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 11,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 35,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,55 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 85,78 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,37 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie vor Event leichter: Kommt "The next big thing"? - Diese Neuheiten dürfte der iKonzern heute präsentieren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient

Apple-Aktie behauptet: Vorstellung der neuen iPhones bei Event erwartet - Rolle der KI im Blick