Kursverlauf

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

25.09.25 16:11 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 253,22 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 253,22 USD. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 254,30 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 253,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.404.033 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 2,71 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 240,24 USD.

Am 31.07.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

