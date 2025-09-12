Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 253,40 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 253,40 USD. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 254,30 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 253,38 USD. Zuletzt wechselten 6.513.552 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 2,64 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 33,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,24 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

