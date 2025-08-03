DAX24.006 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1724 +0,3%Öl68,18 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagvormittag im Aufwind

01.09.25 09:24 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagvormittag im Aufwind

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 119,10 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
137,05 EUR 0,30 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 119,10 GBP. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,14 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 23.902 AstraZeneca-Aktien.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 133,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 19,61 Prozent Luft nach unten.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
09:46AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08:01AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:46AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:46AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen