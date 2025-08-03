AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagvormittag im Aufwind
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 119,10 GBP.
Um 09:07 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 119,10 GBP. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,14 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 23.902 AstraZeneca-Aktien.
Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 133,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 19,61 Prozent Luft nach unten.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.
