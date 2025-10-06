AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei AstraZeneca am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 128,38 GBP.

Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Bei 128,44 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 127,16 GBP. Zuletzt wurden via London 591.263 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,44 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 95,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 34,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,30 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

