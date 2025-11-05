AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 124,84 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 124,84 GBP. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,70 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,28 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.961 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 129,72 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von 3,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 23,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,62 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 144,80 GBP an.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

