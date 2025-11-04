DAX23.799 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag tiefer

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 123,46 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
139,85 EUR -3,45 EUR -2,41%
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 123,46 GBP. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,46 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 124,48 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.012 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 129,72 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,07 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,62 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 144,80 GBP angegeben.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

