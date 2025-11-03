AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Bei der AstraZeneca-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 124,70 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 124,70 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 125,84 GBP. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,42 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 125,46 GBP. Zuletzt wechselten 213.387 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,72 GBP erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 23,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,80 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

