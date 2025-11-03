AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf AstraZeneca-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 125,17 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 125,17 GBP. Bei 125,84 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,46 GBP. Bisher wurden via London 97.807 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 129,72 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 3,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,51 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80 GBP an.

Am 29.07.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,14 USD je AstraZeneca-Aktie.

