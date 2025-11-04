AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca präsentiert sich am Nachmittag stärker

AstraZeneca im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 125,20 GBP.

Das Papier von AstraZeneca legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 125,20 GBP. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,28 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 124,48 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.557 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei 129,72 GBP erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 3,61 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 30,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,62 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,80 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

