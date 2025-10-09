AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,86 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 127,86 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 127,40 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,44 GBP. Zuletzt wurden via London 181.907 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 129,72 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,12 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 139,23 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der AstraZeneca-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

