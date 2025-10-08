DAX24.500 +0,5%Est505.624 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.037 +1,3%
Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Blick auf Aktienkurs

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Mittag fester

08.10.25 12:08 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Mittag fester

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 129,24 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
148,20 EUR 1,70 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 129,24 GBP zu. Die AstraZeneca-Aktie legte bis auf 129,38 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 128,06 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.779 Stück gehandelt.

Am 08.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2024 mit 2,46 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,25 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 139,23 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

